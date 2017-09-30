«Европейская Грузия» проведет акцию протеста

30.09.2017 18:07 1 октября, в 18:00, в Пушкинском сквере в Тбилиси «Европейская Грузия» проведет акцию протеста, - об этом кандидат в мэры Тбилиси от «Европейской Грузии» Елена Хоштария сообщила на брифинге, проведенном сегодня на горе Табори.



По заявлению Елены Хоштария, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, присваивая за 1 лари территорию на горе Табори, «собирается расширить свой двор», и именно для того, чтобы опротестовать это, завтра будет проведена акция.



«Мы находимся на горе Табори, которая принадлежит каждому тбилисцу, жителям нашего города. Это драгоценное место, где сегодня мы можем дышать чистым воздухом... Однако из-за того, что Бидзине Иванишвили захотелось расширить свой двор, муниципальное собрание, повинуясь Бидзине Иванишвили и Каладзе, допускает здесь строительства и по символической цене передает территорию Иванишвили. Не хватило Иванишвили 397 000 кв.м., которые присвоены им так же незаконно и он решил до конца расширить себе дорогу.



...Точно так же в центре города, в Пушкинском сквере, Бидзина Иванишвили решил устроить паркинг на 1900 кв.м и потребовал, чтобы город передал ему эту территорию за 1 лари. Мы не вправе мириться с этим. «Европейская Грузия» призывает всех, завтра в 18:00 собраться в Пушкинском сквере и опротестовать это беззаконие, опротестовать такое отношение к нашему городу. Главный же протест и «Нет» коррумпированности и бизнес-интересам Каладзе, который борется за инструменты проведения этих бизнес-интересов, борется за то, чтобы суметь больше присвоить, будет 21 октября», - заявила Елена Хоштария.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

