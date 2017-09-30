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Квирикашвили: Китай всегда может надеяться на то, что Грузия будет очень надежным партнером


30.09.2017   18:10
Хочу сказать от имени нашего правительства – Китай всегда может надеяться на то, что Грузия будет очень надежным партнером, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая с речью на церемонии открытия торгового центра «Хуалинг Плаза Тбилисского моря».

Как отметил премьер, Грузия была одной из первых стран, которая включилась в проект, начатый по инициативе президента Китая – «Один пояс – один путь», что является началом совершенно нового этапа в развитии отношений и инициатив между странами.

По его же словам, очень скоро в Тбилиси пройдет форум Шелкового пути под названием «Тбилисский форум: Один пояс – один путь».

«Этот форум будет способствовать еще большему углублению связей между Китаем и Грузией, и даст возможность представителям деловых кругов обсудить новые проекты, что думаю, явится гарантом еще большего спокойствия и стабильности в регионе», - заявил Квирикашвили.

По его же словам, у Грузии очень важное географическое положение в регионе, а также очень привлекательная экономическая среда для инвестиций.






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