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Квирикашвили: В Квемо Картли профинансированы уже более 200 проектов
30.09.2017 21:51
На сегодняшний день в Квемо (Нижнем) Картли профинансированы уже более 200 проектов. Это более 200 трудоустроенных семей, в которые в результате государственных программам пришло благополучие, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в Рустави в ходе представления кандидатов в мэры в регионе Квемо Картли.
Премьер поблагодарил собравшихся за поддержку и рассказал об осуществленных в Квемо Картли проектах.
«Мы – грузины, наши граждане азербайджанской национальности, вместе строим этот действительно красивейший, важнейший, богатейший регион. У нас этнически очень богатый и многообразный регион, и мы все вместе строим красивейшую страну, лучший завтрашний день нашей страны. Еще раз хочу поблагодарить за поддержку, за это единство и настрой, что очень важно для строительства еще лучшего дня для нашей страны.
...Нами предприняты очень важные шаги для обеспечения здоровья каждого из граждан нашей страны. Мы предприняли значительные шаги в самой важной сфере – сельском хозяйстве, и в этом направлении была осуществлена не одна программа, что думаю, постепенно отразится и в будущем еще более отразится на благосостоянии каждой семьи. На сегодняшний день в Квемо Картли профинансированы уже более 200 проектов. Это более 200 трудоустроенных семей, которые в результате государственных программ пришло благополучие», - заявил, в частности, Георгий Квирикашвили.
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