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Референдум в Каталонии: люди пришли на участки за четыре часа до открытия


01.10.2017   12:38
В Каталонии в воскресенье, 1 октября, формирования очередей для голосования на референдуме о независимости началось за несколько часов до открытия участков. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что очереди начали собираться за четыре часа до запланированного начала голосования.

Это происходит вопреки попыткам испанского правительства предотвратить голосование.

Очереди избирателей начали формироваться на нескольких избирательных участках в школах Барселоны. Перед участками в центре столицы собрались сотни людей, которые ждали их открытия. Они также намерены помешать полиции заблокировать их работу. Несмотря на дождь, люди продолжают приходить, в частности, в районах Грасия, Рамблас и возле площади Каталонии.

Голосование должно продлиться до 20.00.

Как сообщалось, 1 октября, в Каталонии должен пройти референдум о независимости региона от Испании.

Правительство Испании не признавало этого решения и всячески противостояло организации референдума.

В субботу, 30 сентября, десятки тысяч каталонцев вышли на улицы Барселоны на марш против референдума о независимости региона.







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