Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Австрии запретили паранджу и медицинские маски


01.10.2017   12:54
В Австрии с 1 октября вступил в силу запрет на ношение закрывающих лицо мусульманских паранджи, бурки и никаба. Об этом сообщает РИА Новости.

Также власти запретили маскарадные маски не в праздничные дни, а также медицинские маски, если это не прописано врачом. При этом в отношении самих врачей, закрывающих лицо от потенциальной инфекции, ограничения не действуют.

Агентство отмечает, что из-за нововведения могут пострадать клоуны, спортсмены-фехтовальщики, а также любой человек, кто в мороз прикроет лицо шарфом. Нарушителей будут штрафовать на 150 евро.

Запрет стал одним из пунктов нового закона об интеграции мигрантов в стране.

В нескольких европейских странах действует запрет на ношение в общественных местах мусульманского женского одеяния, закрывающего все тело и лицо. Во Франции такой закон вступил в силу в 2011 году. После этого несколько мусульманок обратились в суд, заявив, что ограничения нарушают право на свободу вероисповедания. В июле 2014-го Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность требований властей. Ношение паранджи во Франции наказывается штрафом в размере 150 евро.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Scyscanner включил Грузию в рейтинг лучших винных маршрутов
В стране за последний год ничего не изменилось - Гиорхелидзе
Представители восьми стран приехали на агровыставку в Батуми
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Тбилиси пройдет творческий вечер абхазского поэта Ники Бадзагуа
Звиад Сичинава: Абхазы готовы к отношениям, но с нашей стороны не видно шагов
В Абхазии заявили о намерении признать независимость Каталонии
Цихелашвили: 27 сентября тяжелейший день, связанный с большой болью и потерей
В Зугдиди прошел вечер поэзии абхазского поэта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения экстрадирует в Иран 8 осужденных
осударственный долг Армении в 2018 году может превысить $7 млрд
МИД: Азербайджан признает и полностью поддерживает территориальную целостность Ирака
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна