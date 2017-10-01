В ходе столкновений с полицией в Каталонии пострадали до 40 человек

01.10.2017 17:09 В ходе столкновений с полицией в Каталонии пострадали до 40 человек В Каталонии, где проходит незаконный референдум, в результате столкновений с полицией пострадали 38 человек. Об этом сообщает правительство Каталонии. По их информации, легко пострадали 35 человек, трое получили травмы средней тяжести.



В Каталонии сегодня проходит запрещенный властями Испании референдум о независимости автономии.

Правоохранители начали освобождать от людей школы и другие учреждения, в ряде случаев, их приходится выводить с избирательных участков силой. Таким образом, полиция исполняет постановление Конституционного суда Испании, который приостановил решение парламента Каталонии, предусматривавшее проведение 1 октября референдума о независимости.















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