Жители Телави представили овцу в качестве «кандидата в мэры»

01.10.2017 18:08 Инициативная группа жителей кахетинского города Телави представила овцу в качестве кандидата в мэры.



Используя сарказм, активисты, выступающие против лишения Телави статуса самоуправляемого города, решили зафиксировать свою позицию перед местными выборами, которые пройдут в Грузии 21 октября.



Несмотря на то, что по закону животное не может принимать участие в выборах, в Телави прошло официальное представление парнокопытного в качестве кандидата. Активисты призвали жителей города в день выборов прийти на избирательные участке и под списком официальных кандидатов в бюллетене написать слово «овцы», а после обвести именно его.



Инициаторы выдвижения овцы в мэры Телави считают, что в действительности не имеет абсолютно никакого значения то, кто станет новым градоначальником, поскольку вся власть все-равно останется сосредоточена в руках центрального правительства. Своей акцией они хотят привлечь внимание к данной проблеме.



«Действительность такова – в реальности у нас нет самоуправления и, судя по появляющимся лицам, его не будет еще очень долго. Именно поэтому, мы считаем, что не имеет никакого значения, кто будет представлять местное самоуправление, поскольку центральная власть смотрит на местные власти и население, как на овец. К сожалению, мы вынуждены признать тот факт, что некоторые представители местного самоуправления оправдывают это видение и действительно ведут себя как овцы», — сказали активисты в ходе презентации, трансляция которой велась в социальной сети фейсбук.



Статус самоуправляемого города в Грузии предоставляет горожанам право самим выбирать мэров, а местным властям — формировать свой бюджет и вводить свои сборы и налоги.



В конце июня парламент утвердил поправки к Кодексу местного самоуправления, согласно которым свой статус утратили Телави, Мцхета, Гори, Ахалцихе, Амбролаури, Озургети и Зугдиди.



Поправки подразумевают упразднение должности главы районной администрации – гамгебели, который является высшим должностным лицом местной власти. При этом должны появиться мэры районов. Избираться эти мэры, как и мэры самоуправляемых городов, должны на четырехлетний срок путем прямого голосования.















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