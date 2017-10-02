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Президент Грузии сегодня посетит с официальным визитом Португалию


02.10.2017   10:25
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня посетит с официальным визитом Португальскую Республику.

Как сообщают в администрации президента, в рамках визита, который пройдет в Лиссабоне 1-3 октября, Георгий Маргвелашвили встретится с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соза, премьер-министром Антониу Кошта и президентом Национальной ассамблеи Эдуардо Ферро Родригесом.

Официальная церемония встречи президента Грузии состоится сегодня во дворце Белем в Лиссабоне. Президенты проведут встречи с глазу на глаз и в расширенном формате, после чего проведут совместную пресс-конференцию для медиа.

Президент Грузии вместе с делегацией посетит частный португальский научный «Фонд Шампалимо», специализирующийся на биомедицинских исследованиях в области нейрологии, онкологии и кардиологии. В рамках культурной программы президент Грузии осмотрит национальный музей искусства и монастырь Граса, где откроет панно с изображением мученичества царицы Кетеван.






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