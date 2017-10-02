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Члены «Альянса патриотов» вновь отправились в Россию
02.10.2017 11:45
Члены "Альянса патриотов" Ада Маршания, Нато Чхеидзе, и Георгий Ломия отправились в Москву. Депутаты парламента встретятся с представителями Думы. По словам члена "Альянса патриотов" Ады Маршания, визит предположительно продолжится до 5 октября.
"Мы останемся там примерно на 3-4 дня. У нас будут достаточно важные встречи с депутатами Думы, и членами Совета Федерации. Главной темой разговора для нас, куда бы мы не поехали и, разумеется, первым делом в Москве, всегда будут наши территории, наш Сухуми, и Цхинвали, и тяжелейшие вопросы объединения нашей страны"- заявила до отправления Ада Маршания.
Это вторая поездка членов "Альянса патриотов Грузии" в последний период в Россию. Партия требует начала прямого диалога с Россией, и задействования формата Грузия-НАТО-Россия.
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