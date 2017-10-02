Президент Грузии выразил желание укрепить связи с Португалией

02.10.2017 18:42 Связи между самой западной европейской страной и самой восточной европейской страной должны еще более укрепиться, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе визита в Португалию на совместной пресс-конференции с президентом этой страны Марселу Ребелу де Соуза.



Как сообщают в администрации президента Грузии, после встреч «один на один» и в расширенном формате президенты двух стран сделали для СМИ совместные заявления.



Георгий Маргвелашвили поблагодарил португальского коллегу за теплый прием и отметил, что на встречах речь шла об углублении существующих политических, экономических и культурных связей, существующих между государствами.



«Г-н президент, хочу подчеркнуто выразить благодарность в отношении вас и португальских властей за ту стабильную поддержку, которую моя родина 25 лет получает от вашей страны по таким важным вопросам, которые касаются нашего внешнеполитического курса – будь то интеграция в НАТО, процесс евроинтеграции, твердая поддержка нашего территориального суверенитета, который попран соседней Россией. По всем этим вопросам у нас есть от Португалии твердая, принципиальная поддержка и я благодарен за это», - заявил президент Грузии.



Вместе с тем Георгий Маргвелашвили пригласил португальского коллегу посетить Грузию.



«Я вам сказал, что приехал из самой восточной страны Европы в самую западную страну Европы. Я думаю, что эти связи между самой западной европейской страной и самой восточной европейской страной должны еще более укрепиться», - отметил, в частности», Георгий Маргвелашвили.



Президент Португалии принял предложение Георгия Маргвелашвили по поводу визита в Грузию и отметил, что активизацией визитов высокого уровня между двумя странами углубляются политические связи между двумя странами.



Президент Португалии еще раз выразил твердую и принципиальную поддержку территориальной целостности Грузии и ее европейской и евроатлантической интеграции.















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