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На акции протеста оппозиции около мэрии Тбилиси задержаны три человека


02.10.2017   18:46
Сотрудники МВД Грузии задержали троих человек в ходе беспорядков, возникших в Тбилиси у здания мэрии, — об этом сообщает Общественное телевидение Грузии. Пока не известно, какие обвинения предъявлены задержанным.

Акция протеста у мэрии Тбилиси началась несколько часов назад. Представители и сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» собрались около здания мэрии, чтобы опротестовать решение сакребуло (горсовета) Тбилиси, который несколько дней назад за символичную цену в 1 лари передал Пушкинский сквер и прилегающую к нему территорию компании экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили.

Ситуация обострилась после того, как истекли получаса, после которых оппозиционеры требовали встречи с мэром Давидом Нармания. Митингующие пытались перекрыть улицу Шартава у мэрии Тбилиси, однако полиция не позволила им сделать это.

Лидеры ЕНД жалуются на применение непропорциональной силы со стороны полиции, обвиняя стражей порядка в избиении нескольких человек.

На данный момент движение по улице Шартава восстановлено, однако митингующие не собираются расходиться.

«Мы, члены сакребуло, депутаты парламента пришли, хотели войти в административный орган и этому противопоставили насилие. Насильственными методами физически расправились с людьми, участниками акции… Что бы они ни сделали, они поставили себя в такое положение, что навредят самим себе. Невозможно, чтобы с этим смирилась большая часть населения Тбилиси», — заявил депутат парламента Грузии от ЕНД Ника Мелия в интервью телекомпании «Рустави-2».






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