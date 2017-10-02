Промежуточный отчет NDI указывает на мирную, но неконкурентную предвыборную среду

02.10.2017 20:29 Национально-демократический институт (NDI) опубликовал основные выводы миссии по наблюдению за выборами.



Отчет включает период с 29 августа по 25 сентября.



Согласно отчету, Грузия приближается к периоду местных выборов 21 октября в основном в мирных, и спокойных условиях.



"Политическая среда характеризуется плюрализмом, и у избирателей есть возможность сделать разнообразный выбор. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) находится в процессе подготовки к выборам, а гражданское общество проводит активные наблюдательские мероприятия. Примечательно, что граждане доверяют выборным процессам, и оценивают прошлые парламентские выборы как безопасные, хорошо организованные, и свободные от давления. Эти выборы дают Грузии возможность, продолжить внедренную практику проведения надежных выборов. Пока мало дебатов, и рассмотрения по существу вокруг идей и политики.



Правящая команда получила 95% предвыборных пожертвований, и проводит широкий спектр рекламных кампаний. "Грузинская мечта" наглядно представлена также в СМИ, в том числе путем освещения правительственных проектов и достижений. Оппозиционные партии, напротив, говорят о серьезной нехватке ресурсов, что мешает им кроме кампании обхода населения, проводить другого рода мероприятия. Оппозиция заявляет, что такое неравномерное распределение средств и ресурсов делает невозможным здоровое соревнование. Партии и кандидаты либо очень самоуверенные, либо свыклись с определенным результатом. Несмотря на преимущественно мирную обстановку, распространилась информация о нескольких фактах насилия, осуществленного в Марнеули и Хоби против "Европейской Грузии". Началось следствие в связи с этими случаями"- говорится в отчете.



По их же заявлению, оппозиционные партии также называют проблематичными злоупотребление административными ресурсами, факты запугивания со стороны правящей партии, и предвзятой комплектации избирательных комиссий. Однако, несмотря на зафиксированные пробелы, оппозиционные партии воздерживаются от представления формальных исков. Они заявляют, что не доверяют процессу рассмотрения исков, и у них часто нет достаточного ресурса для того, чтобы получить конкретные доказательства.



"Несмотря на то, что мы приветствуем в большей степени мирную избирательную среду, даже один факт насилия может поколебать доверие к избирательному процессу. Необходимо, чтобы соответствующие ведомства сделали все, чтобы быстро и беспристрастно наказать насильников, и проявили нулевую толерантность в отношении любого насилия"- заявили в Национально-демократическом институте.



Наблюдательская миссия NDI состоит: из координатора миссии, 12 долгосрочных международных наблюдателей и двух аналитиков, которые в процессе выборов наблюдают за ролью дезинформации, и деятельностью государственных институтов, включенных в избирательные процессы. В период 29 августа- 25 сентября миссия побывала в 59 избирательных округах из 64, и провела более чем 350 встреч с представителями правительства, избирательной администрации, политических партий, гражданского общества и СМИ. Члены миссии также присутствовали на мероприятиях кампании, заседаниях избирательной комиссии, и других активностях, связанных с выборами.



Делегация продолжит деятельность до завершения избирательных процессов. Предлежащий отчет основан на предварительных оценках предвыборной среды, опубликованных в июле, который доступен по следующей ссылке www.ndi.org. В день выборов к членам миссии присоединится краткосрочная делегация наблюдателей высокого уровня.

















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