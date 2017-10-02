Лишь один заместитель генерального аудитора сохранил свой пост

02.10.2017 21:35 У генерального аудитора Грузии Ираклия Меквабишвили новые заместители. Информацию о назначении двух новых заместителей Меквабишвили предоставил журналистам сам.



Как отметил Меквабишвили на проведенной некоторое время назад пресс-конференции, на должности замов начальника Службы государственного аудита назначены Екатерина Гадзадзе и Давид Гогичаишвили.

Должность заместителя генерального аудитора сохраняет Нодар Джавахишвили.



«Совместной работой этих трех людей и в целом коллектива усилится работа Службы аудита», - заявил Меквабишвили.



Кроме Джавахишвили все другие заместители генерального аудитора освобождены от должностей.



Следует отметить, что Джавахишвили является приближенным к миллиардеру Бидзине Иванишвили лицом и возглавлял его банк "Карту".



Меквабишвили сделал пояснения в связи с назначением своих заместителей. По его словам, согласно закону Грузии «Об аудиторской деятельности» заместители генерального аудитора теряют полномочия с момента утверждения генерального аудитора.



Как отметил Меквабишвили, у генерального аудитора есть эксклюзивное право и прерогатива назначать на должности замов подобранных им кандидатов. Вместе с тем Ираклий Меквабишвили охарактеризовал своих новоназначенных заместителей.



«Кадры подобраны исходя лишь из принципов высокой квалификации и высокого профессионализма. Екатерина Гадзадзе обладает многолетним опытом международно-финансовой деятельности – она работала в Международном валютном фонде, тбилисском и лондонском головном офисах Европейского банка реконструкции и развития...



У Давида Гогичаишвили – многолетний опыт работы в банковско-финансовом секторе – в течение 10 лет он работал в «Ти-Би-Си Банке» и возглавлял департамент проблемных займов и активов, и был осуществлен не один проект под его руководством...



Что касается Нодара Джавахишвили, он весьма квалифицированный и опытный человек. Он был первым успешным президентом Национального банка. Я знаком с ним 22 года. Под руководством Нодара Джвавахишвили в стране была остановлена гиперинфляция. Под его руководством мы получили нашу валюту – национальный лари, сформировалась денежно-кредитная политика и оздоровлен банковский сектор, и у него есть еще множество других успехов в этой сфере», - отметил Меквабишвили.



Генеральный аудитор Грузии Ираклий Меквабишвили выразил готовность встретиться с представителями неправительственного сектора и ответить на их вопросы по поводу освобождения его заместителей от должностей.



Вместе с тем, по его словам, деятельность генерального аудитора будет прозрачной.



«Хочу обратиться к неправительственному сектору. Я прочитал заявление, которое было распространено и которое касается того, что якобы я по политическим признакам принял решение в связи с заместителями. Готов с завтрашнего дня встретиться со всеми представителями неправительственного сектора, и если существуют какие-то вопросы в связи с кадровыми изменениями или нашими видениями, давайте сядем и поговорим об этом. Наша деятельность будет прозрачной и независимой», - заявил Меквабишвили.















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