Независимый кандидат в мэры Тбилиси вышел из состава муниципального собрания в знак протеста

02.10.2017 21:51 Независимый кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили в знак протеста покинул пост депутата сакребуло (горсовета) Тбилиси раньше положенного срока. Заявление об уходе Элисашвили сделал сегодня на специальном брифинге. Он также обратился с соответствующим заявлением к председателю сакребуло.



Алеко Элисашвили стал депутатом сакребуло в 2014 году, победив на выборах в одномандатном округе Сабуртало как независимый кандидат. В сакребуло он часто выступал с критикой правящей партии.



Полномочия действующего сакребуло истекут после объявления итогов выборов в сакребуло 64 городов и районов, а также мэров, которые пройдут 21 октября.



На предстоящих выборах Элисашвили баллотируется на пост мэра Тбилиси в качестве независимого кандидата.

Протест Элисашвили вызвало решение сакребуло от 29 сентября, которое изменило статус Пушкинского сквера и прилегающей территории на площади Свободы в центре Тбилиси.



«Это моя реакция на те события, которые я не планировал. Соответственно, я покидаю сакребуло Тбилиси и призываю всех оппозиционных коллег, и не только, у кого есть чувство достоинства и гражданской ответственности, покинуть тбилисское сакребуло», — сказал Элисашвили.



Решение большинства депутатов сакребуло Тбилиси об изменении статуса территории Пушкинского сквера и прилегающей территории с рекреационной на общественную вызвало возмущение оппозиции, которая опасается за уничтожение зеленой зоны в центре Тбилиси. Между тем, по уверению представителей правящей партии «Грузинская мечта», скверу ничего не грозит, а рядом построят подземную парковку.















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