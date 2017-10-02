|
Независимый кандидат в мэры Тбилиси вышел из состава муниципального собрания в знак протеста
02.10.2017 21:51
Независимый кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили в знак протеста покинул пост депутата сакребуло (горсовета) Тбилиси раньше положенного срока. Заявление об уходе Элисашвили сделал сегодня на специальном брифинге. Он также обратился с соответствующим заявлением к председателю сакребуло.
Алеко Элисашвили стал депутатом сакребуло в 2014 году, победив на выборах в одномандатном округе Сабуртало как независимый кандидат. В сакребуло он часто выступал с критикой правящей партии.
Полномочия действующего сакребуло истекут после объявления итогов выборов в сакребуло 64 городов и районов, а также мэров, которые пройдут 21 октября.
На предстоящих выборах Элисашвили баллотируется на пост мэра Тбилиси в качестве независимого кандидата.
Протест Элисашвили вызвало решение сакребуло от 29 сентября, которое изменило статус Пушкинского сквера и прилегающей территории на площади Свободы в центре Тбилиси.
«Это моя реакция на те события, которые я не планировал. Соответственно, я покидаю сакребуло Тбилиси и призываю всех оппозиционных коллег, и не только, у кого есть чувство достоинства и гражданской ответственности, покинуть тбилисское сакребуло», — сказал Элисашвили.
Решение большинства депутатов сакребуло Тбилиси об изменении статуса территории Пушкинского сквера и прилегающей территории с рекреационной на общественную вызвало возмущение оппозиции, которая опасается за уничтожение зеленой зоны в центре Тбилиси. Между тем, по уверению представителей правящей партии «Грузинская мечта», скверу ничего не грозит, а рядом построят подземную парковку.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна