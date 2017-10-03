|
Удумашвили: «Национальное движение» переходит на протестный режим
03.10.2017 10:31
«Национальное движение» переходит на протестный режим, - об этом кандидат партии в мэры Тбилиси Заал Удумашвили заявил накануне на чрезвычайном брифинге.
Удумашвили коснулся вчерашней акции и ее итогов, отметив, что «Национальное движение» сделает все, чтобы Тбилисская мэрия остановила решение о передаче Бидзине Иванишвили имущества Тбилиси за 1 лари.
«...Наше требование неизменно, мэрия должна отказать в исполнении решения, которое подразумевает отчуждение и раздаривание Пушкинского сквера и территории, прилегающей к Ботаническому саду. 6 наших соратников задержаны, двое из них, Георгий Рухая и Лаша Чигладзе, доставлены прямо в больницу из-за того, что после задержания правоохранители с ними расправились физически. «Национальное движение» переходит в режим протеста, это означает, что мы используем все существующие по закону методы, чтобы исполнение этого решения не произошло. Мы не можем ждать до 21 октября, и будем ежедневно бороться, чтобы Тбилиси вернул себе свои территории, и они не были раздарены Бидзине Иванишвили», - заявил Заал Удумашвили.
Вчера у столичной мэрии прошла акция «Национального движения». Задержаны 6 лиц.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна