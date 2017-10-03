Удумашвили: «Национальное движение» переходит на протестный режим

03.10.2017 10:31 «Национальное движение» переходит на протестный режим, - об этом кандидат партии в мэры Тбилиси Заал Удумашвили заявил накануне на чрезвычайном брифинге.



Удумашвили коснулся вчерашней акции и ее итогов, отметив, что «Национальное движение» сделает все, чтобы Тбилисская мэрия остановила решение о передаче Бидзине Иванишвили имущества Тбилиси за 1 лари.



«...Наше требование неизменно, мэрия должна отказать в исполнении решения, которое подразумевает отчуждение и раздаривание Пушкинского сквера и территории, прилегающей к Ботаническому саду. 6 наших соратников задержаны, двое из них, Георгий Рухая и Лаша Чигладзе, доставлены прямо в больницу из-за того, что после задержания правоохранители с ними расправились физически. «Национальное движение» переходит в режим протеста, это означает, что мы используем все существующие по закону методы, чтобы исполнение этого решения не произошло. Мы не можем ждать до 21 октября, и будем ежедневно бороться, чтобы Тбилиси вернул себе свои территории, и они не были раздарены Бидзине Иванишвили», - заявил Заал Удумашвили.



Вчера у столичной мэрии прошла акция «Национального движения». Задержаны 6 лиц.















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