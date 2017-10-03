Президент Грузии встретился с премьер-министром Португальской Республики

03.10.2017 11:11 В рамках официального двухдневного визита президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился в Лиссабоне с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.



Как сообщают в администрации президента, на встрече присутствовали члены грузинской делегации. Главными темами среди обсуждавшихся вопросов было углубление и развитие торгово-экономического сотрудничества и важность использования экономического потенциала двух стран.



Как отметила в ходе встречи грузинская сторона, освоение возможностей развития в сфере туризма и активизация сотрудничества в этом направлении не только расширит отношения между народами, но и принесет обоюдную пользу.



Стороны рассмотрели различные международные, региональные проекты, в том числе, значимость развития проекта Шелкового пути и обсудили интенсификацию различных аспектов экономического сотрудничества между Грузией и Португалией, как двумя морскими странами.



Президент Грузии коснулся в беседе оккупированных территорий и подчеркнул важность акта президента США, который способствует усилению политики непризнания оккупированных территорий Грузии.

Георгий Маргвелашвили назвал важной необходимость непрерывного давления на Россию со стороны международного сообщества и активизацию вопроса Грузии в международной повестке дня.















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