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Президент Грузии встретился с премьер-министром Португальской Республики


03.10.2017   11:11
В рамках официального двухдневного визита президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился в Лиссабоне с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

Как сообщают в администрации президента, на встрече присутствовали члены грузинской делегации. Главными темами среди обсуждавшихся вопросов было углубление и развитие торгово-экономического сотрудничества и важность использования экономического потенциала двух стран.

Как отметила в ходе встречи грузинская сторона, освоение возможностей развития в сфере туризма и активизация сотрудничества в этом направлении не только расширит отношения между народами, но и принесет обоюдную пользу.

Стороны рассмотрели различные международные, региональные проекты, в том числе, значимость развития проекта Шелкового пути и обсудили интенсификацию различных аспектов экономического сотрудничества между Грузией и Португалией, как двумя морскими странами.

Президент Грузии коснулся в беседе оккупированных территорий и подчеркнул важность акта президента США, который способствует усилению политики непризнания оккупированных территорий Грузии.
Георгий Маргвелашвили назвал важной необходимость непрерывного давления на Россию со стороны международного сообщества и активизацию вопроса Грузии в международной повестке дня.






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