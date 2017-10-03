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У задержанных на теле отмечаются повреждения - Омбудсмен


03.10.2017   12:55
Представители Народного защитника Грузии навестили задержанных накануне участников акции протеста у здания мэрии Тбилиси. По заявлению Омбудсмена Учи Нануашвили, у некоторых из них отмечаются на теле повреждения.

"Наши представители навестили задержанных. У них отмечаются повреждения на теле, однако, по словам врача, эти повреждения не являются серьезными. Нами запрошена документация, но тот факт, что одному из них надели фиксатор, который он должен носить в течение 10 дней, подтверждает, что повреждения им были нанесены во время задержания. Этот факт должны изучить следственные ведомства и мы будем внимательно следить за процессом", - заявил Нануашвили.

Он также отметил, что отказом впустить в мэрию Тбилиси депутатов были нарушены их права.

"Депутаты имеют право входить в любое административное здание. Соответственно, их права явно нарушены", - заявил Нануашвили.

Напомним, что на вчерашней акции, которую проводило "Единое национальное движение" против решение городского собрания о передаче компаниям Иванишвили площади в центре столицы за 1 лари под строительство подземной стоянки, а также территории на горе Табори, у Ботанического сада, под строительство поляны для игры в гольф, были задержаны 6 человек по обвинению в административном правонарушении.







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