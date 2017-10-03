Джанелидзе: Грузия сможет объединиться таким же мирным путем, как объединилась Германия

03.10.2017 13:32 Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе поздравил немецкий народ с Днем объединения Германии.



Министр принял участие в мероприятии, организованном посольством Германии в Грузии в связи с этой датой, где обратился с речью к присутствующему обществу.



Михаил Джанелидзе положительно оценил динамику германско-грузинских двухсторонних отношений, и говорил о значении партнерства двух стран.



"Для нас большая честь поздравить наших германских друзей с этим важным днем, и в то же время подчеркнуть грузинско-германскую дружбу, и твердые отношения, которые уже веками развиваются между нами. В текущем году мы отмечаем двести лет дружбы. За это время мы прошли вместе очень много процесса, и Германия всегда поддерживала независимую, суверенную, свободную Грузию. Со дня восстановления независимости Германия была одним из главных доноров и сторонников демократического развития Грузии, и процессов европейской и евроатлантической интеграции, и продолжает эту поддержку. Весьма важными являются существующие с Германией тесное сотрудничество и политические связи высокого уровня, еще одним хорошим примером чего является визит премьер-министра Грузии в Германию в короткий срок с проведенных в Германии выборов, и встреча с федеральным канцлером Германии, где мы рассмотрели вопросы будущего сотрудничества. Мы убеждены, что союз Германии и Грузии будет успешным и в будущем, и несущим благо как для двух наших стран, так и Европы в целом"- заявил министр.



Наряду с другими факторами он подчеркнул политическое и символическое значение объединения Германии для Грузии.



"Мы убеждены, что Грузия сможет также объединиться мирным путем, как 3 октября 27 лет назад объединилась Германия, по поддержке таких партнеров, как Германия, и этим путем содействовать безопасности и развитию Европы "- добавил глава МИД Михаил Джанелидзе.



В ходе беседы о двухсторонних отношениях министр подчеркнул, что Германия была одной из первых стран, признавших независимость Грузии, и она первая открыла дипломатическое представительство в Грузии. Ее роль и сегодня является весьма значимой на пути развития, и европейской и евроатлантической интеграции Грузии.



В рамках мероприятия министр приветствовал солистов ансамбля "Тутарчела", которые музыкально оформили торжественный прием, а также исполнили национальные гимны Грузии и Германии.



В 2017 году под патронажем министров иностранных дел двух стран будет отмечаться год германско-грузинской дружбы. Это включает исторически важные даты двух стран: прибытие в Грузию первых германских эмигрантов 200 лет назад, и 25-летие установления дипломатических отношений между Грузией и Германией. С целью отметить эти даты в 2017 году, как в Грузии, так и Германии проводятся немало значимых мероприятий. Примечательно, что в 2018 году на книжной ярмарке Франкфурта Грузия предстанет в статусе почетного гостя.



















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