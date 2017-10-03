|
Экстрадиционная проверка по вопросу выдачи Саакашвили Грузии продлится несколько недель
03.10.2017 14:57
Экстрадиционная проверка Генпрокуратуры Украины по вопросу выдачи Михеила Саакашвили Грузии продлится еще несколько недель. Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.
«Прокуратура должна установить, действительно ли Саакашвили обвиняется в Грузии в тяжких преступлениях, которые имеются в украинском кодексе. Очевидно, что ответ будет «да».
Второе, есть ли обстоятельства, которые мешают экстрадиции Саакашвили. Такие обстоятельства предварительно существуют, ведь после пересечения границы Саакашвили подал документы в Миграционную службу, что препятствует его экстрадиции по международным обязательствам», - заявил Луценко.
По его словам, все это должно быть изучено тщательным образом, что займет еще несколько недель.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна