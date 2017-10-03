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Экстрадиционная проверка по вопросу выдачи Саакашвили Грузии продлится несколько недель


03.10.2017   14:57
Экстрадиционная проверка Генпрокуратуры Украины по вопросу выдачи Михеила Саакашвили Грузии продлится еще несколько недель. Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Прокуратура должна установить, действительно ли Саакашвили обвиняется в Грузии в тяжких преступлениях, которые имеются в украинском кодексе. Очевидно, что ответ будет «да».

Второе, есть ли обстоятельства, которые мешают экстрадиции Саакашвили. Такие обстоятельства предварительно существуют, ведь после пересечения границы Саакашвили подал документы в Миграционную службу, что препятствует его экстрадиции по международным обязательствам», - заявил Луценко.

По его словам, все это должно быть изучено тщательным образом, что займет еще несколько недель.






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