Экстрадиционная проверка по вопросу выдачи Саакашвили Грузии продлится несколько недель

03.10.2017 14:57 Экстрадиционная проверка Генпрокуратуры Украины по вопросу выдачи Михеила Саакашвили Грузии продлится еще несколько недель. Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.



«Прокуратура должна установить, действительно ли Саакашвили обвиняется в Грузии в тяжких преступлениях, которые имеются в украинском кодексе. Очевидно, что ответ будет «да».



Второе, есть ли обстоятельства, которые мешают экстрадиции Саакашвили. Такие обстоятельства предварительно существуют, ведь после пересечения границы Саакашвили подал документы в Миграционную службу, что препятствует его экстрадиции по международным обязательствам», - заявил Луценко.



По его словам, все это должно быть изучено тщательным образом, что займет еще несколько недель.















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