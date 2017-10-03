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Кобахидзе: Предложение большинства президенту по поводу встречи остается в силе


03.10.2017   15:09
По информации председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, предложение большинства президенту по поводу встречи остается в силе.

Кроме того, как отметил Кобахидзе в беседе с журналистами, применение вето является правом президента и соответственно, президент должен посчитать нужным проведение встречи и инициатива должна исходить от него.

«Мы выразили готовность, если у президента будет желание, обязательно встретиться в формате большинства. Также я лично выразил готовность, в случае желания, обязательно встретиться в связи с конституционными вопросами. Однако пока – молчание. Если будет желание, мы, разумеется, готовы. Право вето – это право президента, соответственно, он должен посчитать необходимой эту встречу. Если президент считает правильным и целесообразным проведение такой встречи, и если встреча будет ориентирована на результат, он может предложить нам такую встречу. Мы заранее зафиксировали готовность. Соответственно, если с его стороны будет предложение, ответ будет позитивным», - сообщил журналистам Ираклий Кобахидзе.

Кроме того, председатель парламента отметил, что в случае, если, наложив вето на конституционные изменения, президент представит два вопроса, согласованные парламентом с Венецианской комиссией, законодательный орган разделит вето.






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