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Независимый кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили вызывает на дебаты Каху Каладзе


03.10.2017   18:12
Независимый кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили вызывает на дебаты кандидата от «Грузинской мечты – Демократической Грузии» Каху Каладзе.

Как заявил Элисашвили на пресс-конференции, он готов к дебатам с кандидатом правящей команды на любом канале, чтобы показать населению, что у него есть реальный план развития города.

«Журналисты часто просили меня принять участие в дебатах с Каладзе, однако дебаты ни разу не состоялись.
Сейчас я обращаюсь к своему конкуренту - Кахе Каладзе, в любое время, на любом канале, в любом формате я готов к дебатам с ним. Я считаю, что население Тбилиси заслуживает того, чтобы кандидаты говорили не о потасовках, а о том, что намерены делать с городом, с пробками, отравленным воздухом и озеленением», - заявил Алеко Элизашвили.






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