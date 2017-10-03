Президент выразил готовность встретиться завтра с правящей партией

03.10.2017 18:19 Администрация президента Грузии называет конкретную дату встречи с «Грузинской мечтой» в связи с проектом конституционных изменений и приглашает правящую партию в президентскую резиденцию для встречи с президентом 4 октября в 16:00.



«К сожалению, не первый случай, когда осложняются простые ситуации, так это и сейчас.



Почти более недели президент Грузии заявляет, что готов к такой встрече. Президент всегда открыт к коммуникации по всем важнейшим политическим вопросам со всеми политическими партиями, в том числе, разумеется, с «Грузинской мечтой», но вновь имеет место спекуляция, несмотря на то, что была и другая коммуникация.



Именно для завершения этих спекуляций хочу очень открыто заявить, и открыто пригласить лидеров «Грузинской мечты» и большинства на встречу с президентом.



Президент готов встретится с ними 4 октября в 16:00 во дворце президента Грузии», - заявил глава администрации президента Георгий Абашишвили.















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