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Президент выразил готовность встретиться завтра с правящей партией


03.10.2017   18:19
Администрация президента Грузии называет конкретную дату встречи с «Грузинской мечтой» в связи с проектом конституционных изменений и приглашает правящую партию в президентскую резиденцию для встречи с президентом 4 октября в 16:00.

«К сожалению, не первый случай, когда осложняются простые ситуации, так это и сейчас.

Почти более недели президент Грузии заявляет, что готов к такой встрече. Президент всегда открыт к коммуникации по всем важнейшим политическим вопросам со всеми политическими партиями, в том числе, разумеется, с «Грузинской мечтой», но вновь имеет место спекуляция, несмотря на то, что была и другая коммуникация.

Именно для завершения этих спекуляций хочу очень открыто заявить, и открыто пригласить лидеров «Грузинской мечты» и большинства на встречу с президентом.

Президент готов встретится с ними 4 октября в 16:00 во дворце президента Грузии», - заявил глава администрации президента Георгий Абашишвили.






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