Михаил Саакашвили официально попросил об убежище на Украине - адвокат

03.10.2017 18:46 Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации, лидер «Руха новых сил» Михеил Саакашвили после возвращения на Украину ходатайствовал о получения статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, заявил его адвокат Маркиян Галабала.



«11 сентября Саакашвили обращался в главное управление Государственной миграционной службы во Львовской области с заявлением о получении статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите. В быту это называется как обращение о получении убежища», - рассказал агентству «Интерфакс» его адвокат.



Он отметил, что данный статус является одним из оснований для отказа в экстрадиции Саакашвили, также есть другие основания. «В частности, после выдачи указа о потере гражданства у Саакашвили автоматически появился статус лица без гражданства, которое постоянно проживает на территории Украины, и, в соответствии с законодательством Украины, выдача таких лиц запрещена», - пояснил адвокат.

















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