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У председателя парламента нашелся повод не участвовать во встрече с президентом


03.10.2017   21:27
По словам вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского, президент назначил встречу с большинством в такое время, что председатель парламента не сможет принять в ней участие, так как Ираклий Кобахидзе отправляется на заседание Венецианской комиссии.

«Довольно длительное время, одну неделю или больше, как мы подняли вопрос по поводу необходимости встречи с президентом. У нас есть аргументы, которые позитивно разделяет Венецианская комиссия. Известно наше предложение о том, что использование вето по конституционным изменениям было возможно в определенном формате. В ответ на это мы слышали о том, что большинство само просит вето, однако окружение президента делало более сдержанные комментарии. В течение долгого времени по этому поводу ведется обсуждение и в течение долгого времени поставлен вопрос о встрече. Думаю, встреча необходима, она должна состояться. Президент назначил встречу с большинством в такое время, что председателя парламента Ираклия Кобахидзе не будет в Тбилиси. Нынешней ночью он должен отправиться на заседание Венецианской комиссии. Исходя из этого, мы обсуждаем, в какой форме предложить президенту встречу, которая, на наш взгляд, нужна и необходима», - сообщил Гия Вольский.

По предварительной информации, с президентом Маргвелашвили от «Грузинской мечты», возможно, встретятся только лидер большинства Арчил Талаквадзе и председатель фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, однако окончательное решение пока не принято.

Встреча в президентской резиденции назначена завтра, в 16:00.






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