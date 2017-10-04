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Google исключил Russia Today из предложений для рекламодателей на YouTube


04.10.2017   11:13
Компания Google исключила телеканал Russia Today из подборки премиальных видеоресурсов YouTube, которые компания продает рекламодателям. Об этом заявил пресс-секретарь компании, сообщает Bloomberg.

Решение было принято на фоне расследований в Конгрессе того, как российские агенты использовали цифровые платформы для влияния на выборы в США.

В Google дали показания комитетам Сената и Палаты представителей, также как и Facebook Inc. и Twitter Inc. YouTube попал в центр внимания и Конгресс США изучает роль Russia Today и других сетей, которые спецслужбы США определили как близкие к российскому правительству.

Прежде канал Russia Today, на котором есть более двух миллионов подписчиков на YouTube, был в списке популярных каналов для маркетологов, называемый Google Preferred.






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