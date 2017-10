Google исключил Russia Today из предложений для рекламодателей на YouTube

04.10.2017 11:13



Решение было принято на фоне расследований в Конгрессе того, как российские агенты использовали цифровые платформы для влияния на выборы в США.



В Google дали показания комитетам Сената и Палаты представителей, также как и Facebook Inc. и Twitter Inc. YouTube попал в центр внимания и Конгресс США изучает роль Russia Today и других сетей, которые спецслужбы США определили как близкие к российскому правительству.



Прежде канал Russia Today, на котором есть более двух миллионов подписчиков на YouTube, был в списке популярных каналов для маркетологов, называемый Google Preferred.



