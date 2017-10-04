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Грузия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании - МИД


04.10.2017   13:29
Грузия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании, - об этом заявили в департаменте прессы грузинского внешнеполитического ведомства.

«Грузия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Королевства Испания в его международно признанных границах. Грузия выражает надежду, что обстановка в Королевстве Испания будет урегулирована мирно с полным соблюдением законодательства, Конституции и принципов права страны», - заявляют в МИДе.

Напомним, что в результате проведенного в Каталонии референдума 90% его участников проголосовали за выход региона из состава Испании. В референдуме приняли участие 2.26 млн человек, что составляет 42,3% от общего числа избирателей (5,34 млн).






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