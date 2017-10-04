Власти Грузии в ожидании положительного заключения Венецианской комиссии по конституционной реформе

04.10.2017 13:55 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ожидает, что Венецианская комиссия примет позитивное заключение в связи с принятыми законодательным органом страны поправками в конституцию.

Об этом Кобахидзе заявил журналистам перед тем, как отправится в Венецию, где 6 октября состоится пленарное заседание Венецианской комиссии. Кроме того, запланирована встреча Кобахидзе с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио и с секретарем Томасом Маркертом.



Парламент Грузии 26 сентября утвердил поправки в конституцию в третьем слушании. Для того, чтобы они вступили в силу, президент в течение 10 дней должен или подписать документ, или наложить на него вето.



«Отправляемся в Венецию для присутствия на пленарном заседании Венецианской комиссии. До этого у нас будут встречи с президентом Венецианской комиссии, а также с генеральным секретарем. Речь пойдет о конституции, в связи с принятой в третьем чтении редакцией. Естественно, мы поговорим о том тексте, который будет утвержден Венецианской комиссией на пленарном заседании», — отметил Кобахидзе.

Спикер парламента еще раз отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» в целом ожидает позитивного заключения комиссии.



«Ожидания, безусловно позитивные, исходя из того, что у нас уже есть принятое положительное предварительное заключение в связи с нашим документом. В конечном итоге, на пленарном заседании будет утверждено то заключение, которое было представлено. Только незначительные изменения могут войти в это заключение. Исходя из этого, ожидания, безусловно позитивные», — заявил Кобахидзе.



В середине сентября Венецианская комиссия представила предварительный отчет по планируемым поправкам в конституцию Грузии. В части, которая касается проведения парламентских выборов, комиссия приветствует снижение проходного барьера и допущенную возможность создания блоков (на выборах 2020 года). Эти меры, по мнению комиссии, помогут нейтрализовать негативные последствия отсрочки перехода на пропорциональную систему выборов до 2018 года.



Венецианская комиссия также приветствует готовность «Грузинской мечты» отказаться от идеи введения системы бонусов к 2024 году.



Пока председатель парламента и глава Государственной конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе будет в Венеции, президент Грузии Георгий Маргвелашвили намерен, для обсуждения поправок в конституцию, провести встречу с представителями правящей партии. Как известно, президент, как и вся оппозиция, недовольны проектом конституции и это уже долгое время является предметом ожесточенной политической дискуссии.



На прошлой неделе Кобахидзе посоветовал Маргвелашвили использовать право на вето в отношение тех пунктов поправок, которые касаются так называемой системы бонусов и упразднения права на участие блоков в парламентских выборах.



Согласно утвержденному законопроекту, должна быть задействована система, предусматривающая разделение нераспределенных мест таким образом, чтобы приоритет получала партия, получившая больше всего голосов. После парламентских выборов 2020 года право создавать избирательные блоки будет упразднено.



Проект поправок в конституцию разработала комиссия, большинство которой составили представители правящей партии. В работе комиссии также участвовали представители оппозиционных партий, НПО и эксперты, однако все представители оппозиционных партий покинули комиссию еще до завершения ее работы, ссылаясь на нежелание правящей партии идти на компромиссы и прислушиваться к мнению оппонентов.



Конституционная комиссия завершила работу над поправками в главный закон страны в мае 2017 года. Поправки в конституцию продолжают реформу, направленную на превращение Грузии из полупрезиденсткой в парламентскую республику – в связи с этим отменяются прямые выборы президента и значительно сокращаются его полномочия.



Согласно утвержденным 26 сентября изменениям, парламент из 150 депутатов будет избираться не по смешанной системе (77 по пропорциональным спискам и 73 по мажоритарным одномандатным округам), а полностью по пропорциональной.



Венецианская комиссия одобрила переход на пропорциональную систему выборов, однако позже выяснилось, что это нововведение вступит в силу не к предстоящим выборам парламента в 2020 году, а только через семь лет — в 2024.



Именно это обстоятельно вызывает главные нарекания со стороны Венецианской комиссии, оппозиции и НПО.



Кроме того, в связи с переходом на парламентскую систему правления, меняется и система выборов президента Грузии.



Теперь главу государства будут выбирать не все граждане страны путем прямого голосования, а 300 выборщиков. Выборщиками будут депутаты парламента, члены Верховных Советов Абхазии (в изгнании) и Аджарии, а также представители органов самоуправления регионов.



При этом с 35 до 40 лет увеличивается минимальный возраст для кандидата в президенты.



Важным изменением также является появление в конституции запрета на продажу иностранцам земли сельскохозяйственного назначения. Ранее этого указания в главном законе страны не было.



Кроме того, в конституции появится более четкое определение брака – согласно новой версии, брак — это не союз двух людей, а союз мужчины и женщины.



"Новости-Грузия"











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