На встречу с президентом отправятся 7 депутатов большинства

04.10.2017 14:20 С президентом Грузии встретятся лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе и лидеры политических партий, входящих в большинство грузинского парламента – Мамука Мдинарадзе, Гия Жоржолиани, Нино Гогуадзе, Симон Нозадзе, Каха Окриашвили и Георгий Гачечиладзе.



На встрече пойдет речь о согласованных с Венецианской комиссией вопросах в новой редакции Конституции Грузии.



Встреча состоится в администрации президента в 16:00.



Напомним, что парламент принял конституционные реформы в третьем чтении. Предполагается, что президент наложит на законопроект вето. Прежде чем принять в третьем слушании, парламентское большинство обещало Венецианской комиссии изменить ряд положении, для чего нужно было либо отозвать закон, либо внести поправки уже после принятия.



Парламентское большинство решило пойти по второму пути. Зная, что президент и ни одна другая политическая партия не поддерживает данный законопроект, они призвали президента наложив вето предложить корректировки именно по тем положениям, которые требуют изменения согласно обещаниям парламентского большинства Венецианской комиссии.



Ранее президент Грузии провел совещание со всем оппозиционным спектром. В результате этих совещаний был разработал альтернативный проект Конституции, которые подразумевает гораздо больше изменений, нежели требует от президента парламентское большинство.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

