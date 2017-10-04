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Окончательное заключение Венецианской комиссии будет позитивнее, чем ее первичная оценка - Бодзашвили


04.10.2017   14:44
По информации бывшего члена Венецианской комиссии Левана Бодзашвили, окончательное заключение Венецианской комиссии по вопросу конституционной реформы будет более позитивным, чем ее первичная оценка.

Как заявил Бодзашвили, окончательное заключение Венецианской комиссии будет опубликовано 6 октября.

«Как известно, комиссия опубликовала первичное заключение 22 сентября. Как правило, Венецианская комиссия по такому принципу не действует и предварительно заключения не опубликовывает, однако они попытались содействовать процессу... Мои ожидания позитивные. У меня есть постоянная связь с Венецианской комиссией в связи с конституционными вопросами и по имеющейся у меня информации, это заключение будет еще более позитивным, чем первичное заключение. Это вытекает из тех позитивных шагов, которые были предприняты большинством – они взяли определенные обязательства перед Венецианской комиссией и собираются выполнить эти обязательства.

Будут определенные поправки в заключении, так как на пленарном заседании присутствуют юристы высочайшей квалификации со всей Европы. Они могут высказать определенные соображения, могут быть внесены поправки и, предположительно, так и будет. Однако, заключение будет позитивнее, чем это было в последний период», - заявил, в частности, Бодзашвили.






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