МИД Грузии просит воздержаться от «спекуляций» на тему назначения посла Армении

04.10.2017 16:25 В грузинских СМИ распространилась информация, согласно которой, министерство иностранных дел Грузии отказало в аккредитации недавно назначенному Арменией новому послу этой страны в Грузии Сергею Минасяну.



«Когда принимается решение в связи с послом, оно всегда является публичным. Всякие спекуляции в связи с данной темой неуместны», — сказали в МИД Грузии агентству «Новости-Грузия».



Политолог Сергей Минасян является заместителем директора Института Кавказа. Последним послом Армении в Грузии был Юрий Варданян, который вступил в эту должность в августе 2014 года.



Грузино-армянские дипломатические отношения были установлены 17 июля 1992 года подписанием соответствующего соглашения.



По данным Национальной службы статистики Грузии «Сакстат», Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.



В 2016 году торговый оборот между странами превысил 367,4 миллиона долларов США. В прошлом году Грузия экспортировала в Армению автомобили, этиловый спирт, удобрения, электроэнергию, лечебные и косметические средства и прочую продукцию.















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