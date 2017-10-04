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МИД Грузии просит воздержаться от «спекуляций» на тему назначения посла Армении
04.10.2017 16:25
В грузинских СМИ распространилась информация, согласно которой, министерство иностранных дел Грузии отказало в аккредитации недавно назначенному Арменией новому послу этой страны в Грузии Сергею Минасяну.
«Когда принимается решение в связи с послом, оно всегда является публичным. Всякие спекуляции в связи с данной темой неуместны», — сказали в МИД Грузии агентству «Новости-Грузия».
Политолог Сергей Минасян является заместителем директора Института Кавказа. Последним послом Армении в Грузии был Юрий Варданян, который вступил в эту должность в августе 2014 года.
Грузино-армянские дипломатические отношения были установлены 17 июля 1992 года подписанием соответствующего соглашения.
По данным Национальной службы статистики Грузии «Сакстат», Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.
В 2016 году торговый оборот между странами превысил 367,4 миллиона долларов США. В прошлом году Грузия экспортировала в Армению автомобили, этиловый спирт, удобрения, электроэнергию, лечебные и косметические средства и прочую продукцию.
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