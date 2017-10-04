Гендиректор «ГрузРосэнерго» занял должность заместителя министра энергетики Грузии

04.10.2017 17:47 У главы Министерства экономики Грузии новый заместитель. Как сообщают в пресс-службе Минэнергетики, должность заместителя министра занял Ромео Микаутадзе.



Ромео Микаутадзе до этого времени был генеральным директором «ГрузРосэнерго», ранее, в 2010-2013 годах – заместителем генерального директора.



В прежние годы он также занимал должности начальника службы закупок «ГрузРосэнерго» и заместителя генерального директора «ХрамГЭС 1» и «ХрамГЭС 2».



До сих пор заместителями министра энергетики Грузии были – Мариам Валишвили, Ираклий Хмаладзе и Торнике Рижвадзе. Хмаладзе покинул должность некоторое время назад, а Валишвили - это сделала сегодня.

















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