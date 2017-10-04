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Навальный объявил о всероссийской акции протеста 7 октября


04.10.2017   18:36
Алексей Навальный, арестованный на 20 суток за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях, заявил о намерении устроить масштабную акцию протеста в субботу, 7 октября. Политик призывает своих сторонников из 80 городов, где работают его штабы, выйти на пикеты и потребовать политической конкуренции и допуска Навального к президентским выборам, которые должны пройти в марте 2018 года. Об этом политик сообщил в своем блоге.

По словам политика, региональные штабы его президентской кампании в настоящее время пытаются организовать пикеты, а главной протестной акцией 7 октября должен стать митинг на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Он намечен на 18 часов.

Московские власти не согласовали митинг на Пушкинской площади, поэтому Навальный призвал сторонников с флагами России выйти на Тверскую площадь в 14 часов субботы "как на санкционированное и полностью легальное мероприятие".

"Наша задача — сделать 7 октября днем, когда каждый порядочный человек в России скажет вслух или хотя бы про себя эти два требования: политическая конкуренция и допуск Навального на выборы" - написал Навальный.

Крупнейшие акции протеста состоялись в Москве и других российских городах 26 марта и 12 июня 2017 года.






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