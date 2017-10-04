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Состоялась очень интересная встреча с президентом Грузии - Талаквадзе
04.10.2017 19:03
Президент согласен с тем, чтобы согласованные с Венецианской комиссией два вопроса своевременно были отображены в Конституции, - об этом заявил журналистам лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе по завершении встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.
«Состоялась очень интересная встреча с президентом Грузии. Мы рассмотрели новую Конституцию и связанные с ней вопросы. Президент видит те позитивные изменения, которые осуществлены в результате конституционной реформы, и также согласен с тем, что два вопроса, по которым достигнуто соглашение с Венецианской комиссией, нужно своевременно осуществить. Мы подождем уже его окончательного решения, которое будет принято в ближайший период», - заявил Талаквадзе.
В президентской администрации сегодня прошла встреча президента Грузии и представителей большинства парламента страны. На встрече речь шла о согласованных с Венецианской комиссией вопросах в новой редакции Конституции Грузии.
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