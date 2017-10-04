|
Премьер Грузии обсудил с представителями Красного креста вопрос поиска без вести пропавших
04.10.2017 19:05
Пятилетняя стратегия Красного креста по определению местоположения людей, пропавших в результате вооруженных конфликтов в Грузии, была обсуждена на встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с руководителем делегации международного комитета Красного креста Биляной Милошевич.
Стороны отметили, что 2017 год стал наиболее плодотворным в направлении поиска без вести пропавших людей, а бюджет этих мероприятий в этом году вырос почти в три раза.
Руководитель делегации МККК поблагодарила премьер-министра Грузии за активное участие представителей государственных ведомств в действующих гуманитарных программах международного комитета Красного креста.
Квирикашвили, в свою очередь, поблагодарил МККК за их усилия по поиску пропавших без вести людей и выразил надежду на более плодотворное сотрудничество.
Во встрече приняли участие региональный координатор МККК по вопросам без вести пропавших людей Лина Милнер, министр по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц Созар Субари и руководитель администрации правительства Майя Цкитишвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна