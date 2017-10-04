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Премьер Грузии обсудил с представителями Красного креста вопрос поиска без вести пропавших


04.10.2017   19:05
Пятилетняя стратегия Красного креста по определению местоположения людей, пропавших в результате вооруженных конфликтов в Грузии, была обсуждена на встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с руководителем делегации международного комитета Красного креста Биляной Милошевич.
Стороны отметили, что 2017 год стал наиболее плодотворным в направлении поиска без вести пропавших людей, а бюджет этих мероприятий в этом году вырос почти в три раза.

Руководитель делегации МККК поблагодарила премьер-министра Грузии за активное участие представителей государственных ведомств в действующих гуманитарных программах международного комитета Красного креста.

Квирикашвили, в свою очередь, поблагодарил МККК за их усилия по поиску пропавших без вести людей и выразил надежду на более плодотворное сотрудничество.

Во встрече приняли участие региональный координатор МККК по вопросам без вести пропавших людей Лина Милнер, министр по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц Созар Субари и руководитель администрации правительства Майя Цкитишвили.






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