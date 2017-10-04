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Президент продолжит попытки сблизить позиции власти и оппозиции по конституционным реформам


04.10.2017   20:42
Состоялся очень интересный и конструктивный разговор между президентом Грузии и парламентским большинством, - об этом заявил руководитель администрации президента Грузии Георгий Абашишвили по завершении упомянутой им встречи.

Он не исключил, что после сегодняшней конструктивной встречи, в случае необходимости, встреча с правящей командой состоится вновь.

«Состоялась очень интересная и конструктивная встреча между президентом Грузии и парламентским большинством. Очевидно, что на встрече шла речь о тех двух вопросах, которые связаны с конституционными изменениями и о которых общественность хорошо осведомлена. По конституционным вопросам президент Грузии продолжает консультации со всеми политическими силами, в том числе, разумеется, в будущем мы вернемся и к этим вопросам», - заявил Георгий Абашишвили.

По его словам, для президента особенно важно обеспечение консенсуса по конституционным вопросам, сближение позиций и, соответственно, «в ближайшие дни со стороны президента и его команды не будет недостатка в попытках, чтобы позиции были более сближенными».

«В случае необходимости встреча состоится со всеми, в том числе с правящей политической командой. После сегодняшней конструктивной встречи, разумеется, коммуникация по упомянутым вопросам продолжается», - заявил Георгий Абашишвили.






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