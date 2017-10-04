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На данном этапе важно, что диалог начался - секретарь президента


04.10.2017   21:19
Встреча Георгия Маргвелашвили и парламентского большинства в президентской администрации прошла в конструктивной, деловой и рабочей обстановке, - об этом заявила журналистам парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе.

По ее словам, на встрече представители большинства представили свои позиции по тем двум пунктам, которые они желают увидеть в вето президента. Кроме того, по заявлению Анны Долидзе, на данном этапе важно, что диалог начался, однако, к каким результатам он приведет сказать сложно.

Как отметила парламентский секретарь президента, ввиду того, что президент уже встретился с парламентским большинством, Георгий Маргвелашвили проведет консультации с оппозиционными партиями.

«На данном этапе важно, что начато очень хорошее сотрудничество, конструктивный процесс. К каким результатам он приведет, разумеется, сказать сложно, так как процесс продолжается. К этому, естественно, подключено много сторон. Сегодня было представлено большинство со своими позициями. Президент ведет консультации и с оппозиционными партиями, так как для действенной демократии - это обычный необходимый шаг, поэтому какие результаты будут получены, покажет будущее», - заявила Анна Долидзе.






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