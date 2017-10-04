Комитет министров СЕ одобрил список кандидатов в судьи ЕСПЧ от Грузии

04.10.2017 21:44 Комитет министров Совета Европы одобрил список из трех человек, претендующих на пост судьи ЕСПЧ от Грузии, говорится в сообщении на сайте Минюста страны.



Грузия направила Совету Европы список кандидатов в сентябре. В него входят посол Грузии в Германии Ладо Чантурия, а также бывший и действующий судьи Конституционного суда Отар Сичинава и Лали Папиашвили. В Грузии кандидатов отбирала специальная комиссия под председательством министра юстиции.



«Факт, что в отличие от других стран в Грузии создана уникальная модель внутренней национальной конкурсной комиссии, в которой участвуют неправительственный сектор, адвокаты, омбудсмен, чего не происходит в других государствах. Поэтому процедура и сейчас соответствовала требованиям Конвенции, так посчитал комитет. Фактом является и то, что комитету понравился список из трех человек, отправленный из Грузии», — сказала глава Минюста Грузии Тея Цулукиани.



В ведомстве отмечают, что в ходе заседания комитета министров СЕ наиболее положительные отзывы получила кандидатура Ладо Чантурия и именно ему выдали рекомендацию.



Заключающий этап отбора судей состоится на следующей неделе. За список, предложенный Грузией, должна проголосовать Межпарламентская ассамблея Совета Европы, а затем выбрать лучшего кандидата.



Судья избирается сроком на девять лет. На данный момент в ЕСПЧ Грузию представляет Нона Цоцория, чьи полномочия уже истекли, однако она продолжает исполнять обязанности до назначения преемника.



В феврале 2017 года правительство Грузии было вынуждено объявить повторный конкурс кандидатов в судьи ЕСПЧ, поскольку в январе Совет Европы отклонил представленный список кандидатов из трех человек.



Тогда от Грузии на пост судьи ЕСПЧ были представлены замминистра юстиции Александр Барамидзе, сотрудник ЕСПЧ Георгий Бадашвили и член Высшего совета юстиции Грузии Ева Гоциридзе. Было заявлено, что ни один из представленных кандидатов не отвечает требованиям ЕСПЧ.



В июне правительство направило Совету Европы список из трех человек. В него вошли Ладо Чантурия, Шота Гецадзе и София Джапаридзе. Совет Европы дал положительную оценку только Чанутрия, а кандидатуры Гецадзе и Джапаридзе отклонил.



После этого специальной комиссии, возглавляемой Цулукиани, пришлось еще раз объявлять конкурс. Таким образом, в список кандидатов также попали рядом Папиашвили и Сичинава.















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