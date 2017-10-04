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В Киеве задержан корреспондент НТВ
04.10.2017 22:06
В Киеве задержан корреспондент НТВ Вячеслав Немышев. Об этом сообщается на сайте телеканала.
«Сейчас связи с Вячеславом нет. Известно, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении НТВ.
В украинской столице Немышев, работающий над программой «Центральное телевидение», выполнял редакционное задание.
В конце августа из Украины была выслана корреспондентка Первого канала Анна Курбатова. В Службе безопасности Украины заявили, что Курбатова ведет деятельность, которая «вредила национальным интересам Украины».
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