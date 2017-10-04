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Шавгулидзе: Вето – прерогатива только президента
04.10.2017 23:38
По заявлению лидера «Свободных демократов» Шалвы Шавгулидзе, если в новой редакции Конституции не будет отображено главное требование оппозиции – переход на пропорциональную систему и прямой порядок избрания президента, не исключено, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложит вето на проект Конституции.
Шалва Шавгулидзе откликнулся на проведенную сегодня встречу президента с парламентским большинством и отметил, что если эти два главнейших вопроса не будут учтены, консенсус не будет достигнут.
«Кроме «Грузинской мечты», функционирующие в Грузии все политические силы – парламентские, внепарламентские, западной ориентации или не западной ориентации, сходятся по одному вопросу, что без полного перехода на пропорциональную избирательную систему к 2020 году и сохранения прямого порядка избрания президента не будет достигнута та минимальная степень консенсуса, которая необходима для принятия конституционного закона.
С отображением этого, совместный документ по инициативе президента, был разработан оппозиционным спектром. Разумеется, вопрос вето – это прерогатива только президента. Президент может воспользоваться вето и из-за других вопросов, кроме этих двух важных позиций. Однако, лично я, убежден, что если эти две важнейшие позиции не будут отображены в конституционном законе, наверно, президент воспользуется вето, поскольку он разделял единую позицию грузинского оппозиционного спектра», - заявил Шалва Шавгулидзе.
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