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Талаквадзе: Состоялась очень интересная встреча с президентом Грузии


05.10.2017   12:07
Президент согласен с тем, чтобы согласованные с Венецианской комиссией два вопроса своевременно были отображены в Конституции, - об этом заявил накануне журналистам лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе по завершении встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

«Состоялась очень интересная встреча с президентом Грузии. Мы рассмотрели новую Конституцию и связанные с ней вопросы. Президент видит те позитивные изменения, которые осуществлены в результате конституционной реформы, и также согласен с тем, что два вопроса, по которым достигнуто соглашение с Венецианской комиссией, нужно своевременно осуществить. Мы подождем уже его окончательного решения, которое будет принято в ближайший период», - заявил Талаквадзе.

В президентской администрации вчера прошла встреча президента Грузии и представителей большинства парламента страны. На встрече речь шла о согласованных с Венецианской комиссией вопросах в новой редакции Конституции Грузии.






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