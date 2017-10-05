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У министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии новый заместитель


05.10.2017   12:16
У министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии новый заместитель – Майя Заврашвили.
По информации Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов, Майя Заврашвили после работы в министерствах финансов, образования и науки, регионального развития и инфраструктуры, она занимала должность первого заместителя руководителя Национального агентства окружающей среды.

Майя Заврашвили является докторантом юридического факультета Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили (ТГУ), магистром публичного права, приглашенным лектором Института общественных дел (GIPA) и ТГУ.

На посту заместителя министра окружающей среды и природных ресурсов Майя Заврашвили сменила Майю Битадзе.

Должности заместителей министра также занимают Соломон Павлиашвили и Екатерина Григолава.






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