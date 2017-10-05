Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия поддерживает территориальную целостность Испании


05.10.2017   12:54
«Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испанского королевства в рамках международно признанных границ», — такое заявление для СМИ сделали в департаменте пресс-службы МИД Грузии.

Во внешнеполитическом ведомстве высказали надежду на то, что «ситуация в Испании будет урегулирована мирным путем, с полным соблюдением законодательства и конституции страны».

1 октября в Каталонии состоялся референдум о выходе из Испании. Власти Испании, которые не признают законность проведения такого референдума, попытались помешать этому процессу. В результате голосование во многих местах проходило на фоне столкновений общественности с полицией, в которых повреждения получили до 800 человек.

2 октября Еврокомиссия заявила, что согласно действующей в Испании конституции, право на проведение референдума есть только у центрального правительства. Соответственно, Каталония, как автономная единица, не может проводить законный референдум. Незаконными и недемократичными называл действия каталонских властей и король Испании.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
10 самых дорогостоящих и уникальных грузинских вин
Прокачка азербайджанской нефти по БТД в январе-сентябре сократилась на 8%
Железная дорога БТК имеет большой потенциал для грузоперевозок – министр
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Прив(лечение), или почему абхазская политика Грузии не работает
«Резонанси»: В Грузии опасаются возможного признания Абхазии Сирией
В Тбилиси оценивают визит сирийской делегации в Абхазию как продолжение провокационной политики России
Число ДТП в Абхазии увеличивается по праздникам
Абхазы выдают грузинские храмы за свои и пытаются вовлечь ЮНЕСКО в политический скандал
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саргсян: Россия взвалилась нам на спину
В Чечне появиться новый город
Президента Армении лишат возможности объявлять военное положение в стране
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна