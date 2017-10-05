Грузия поддерживает территориальную целостность Испании

05.10.2017 12:54 «Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испанского королевства в рамках международно признанных границ», — такое заявление для СМИ сделали в департаменте пресс-службы МИД Грузии.



Во внешнеполитическом ведомстве высказали надежду на то, что «ситуация в Испании будет урегулирована мирным путем, с полным соблюдением законодательства и конституции страны».



1 октября в Каталонии состоялся референдум о выходе из Испании. Власти Испании, которые не признают законность проведения такого референдума, попытались помешать этому процессу. В результате голосование во многих местах проходило на фоне столкновений общественности с полицией, в которых повреждения получили до 800 человек.



2 октября Еврокомиссия заявила, что согласно действующей в Испании конституции, право на проведение референдума есть только у центрального правительства. Соответственно, Каталония, как автономная единица, не может проводить законный референдум. Незаконными и недемократичными называл действия каталонских властей и король Испании.















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