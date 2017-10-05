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Встреча между Георгием Маргвелашвили и оппозиционными партиями, предположительно, пройдет сегодня
05.10.2017 13:18
Рабочая встреча по конституционным вопросам между президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и оппозиционными политическими партиями, предположительно, пройдет сегодня. Об этом сообщили «IPN» в администрации президента Грузии.
Точное время и детали пока неизвестны.
Президент Грузии вчера встретился с представителями парламентского большинства. Темой встречи были конституционные изменения. Правящая команда предлагает Георгию Маргвелашвили отобразить в своих мотивированных замечаниях согласованные с Венецианской комиссией два вопроса: сохранение разово избирательных блоков и упразднение бонусной системы. В этом случае парламентское большинство не будет преодолевать вето президента в отношении проекта конституционных изменений.
По завершении встречи с парламентским большинством, администрация президента заявила, что продолжает консультации по этому вопросу как с оппозицией, так и парламентским большинством.
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