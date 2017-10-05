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Каладзе: Алеко Элисашвили действительно не является моим главным конкурентом


05.10.2017   14:32
Алеко Элисашвили действительно не является моим главным конкурентом, - об этом заявил кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинкой мечты» Каха Каладзе, откликаясь на уже второй вызов его на дебаты со стороны независимого кандидата в столичные мэры Алеко Элисашвили.

«Мы участвуем в дебатах, у «Грузинской мечты» нет с этим проблем, и у Кахи Каладзе нет с этим проблемы. Алеко Элисашвили действительно не является моим главным конкурентом – мой главный конкурент – это проблемы, та боль и горести, которые сегодня беспокоят город, и как происходит в нормальных, цивилизованных странах – будь то дебаты или иное направление, мы всегда готовы участвовать», - заявил Каха Каладзе.

Алеко Элисашвили еще раз вызвал на теледебаты Каху Каладзе.

Как отмечает Элисашвили в видеообращении, опубликованном в соцсети, если Каладзе согласится на теледебаты, после этого он будет готов сыграть с кандидатом от «Грузинской мечты» в футбол на любом стадионе. Видеообращение записано на стадионе, где Элисашвили играет с футбольным мячом.









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