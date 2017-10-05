Каталонию исключат из ЕС, если вдруг она обретет независимость

05.10.2017 15:40 Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что Евросоюз признает в качестве своего члена только единую Испанию. Об этом он заявил в эфире французского телеканала LCI.



По его словам, Каталония будет исключена из состава ЕС, как только обретет желанную независимость. При этом вероятность такого исхода событий он отнес к «политической фантастике».



«Представим, что ею получена независимость - с этого момента независимая Каталония перестанет быть членом ЕС. Европейский союз знает только одну страну-члена — Испанию», — заявил Московиси.



Он подчеркнул, что «на самом деле нет никакой каталонской независимости" и что решение кризиса должны найти сами испанцы, причем желательно - путем диалога.



Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. По данным местных властей, более 90% жителей автономии выступили в поддержкуее отложения от Испании. Голосование проходило в условиях острого противостояния с полицией Испании, от действийкоторой на избирательных участках пострадали почти 900 человек. Мадридом данное голосование объявлено было незаконным.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

