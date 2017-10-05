Элисашвили предложил Каладзе сыграть в футбол после проведения теледебатов

05.10.2017 15:46 Независимый кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили вновь призывает своего конкурента от правящей партии «Грузинская мечта» Каху Каладзе принять участие в теледебатах, после чего обещает посоревноваться с ним и на футбольном поле.



В начале недели Элисашвили уже обращался к Каладзе с предложением провести теледебаты, однако Каладзе оказался от этого предложения, заявив, что «не понимает», почему должен проводить дебаты именно с Элисашвили в то время как за пост мэра будут бороться еще семеро кандидатов от оппозиции.



Однако Элисашвили заявляет, что «чувствует поддержку избирателей» и надеется на то, что пройдет во второй тур выборов мэра Тбилиси. Кроме того, своим главным соперником Элисашвили считает именно кандидата от правящей партии.



В свою очередь, большинство экспертов также согласны с тем, что именно у Элисашвили больше всего шансов попасть во второй тур выборов мэра. Вместе с тем, авторы политических прогнозов уверены, что в итоге победа достанется Кахи Каладзе.



Накануне Элисашвили предпринял еще одну попытку привлечь внимание Каладзе и распространил в социальной сети видеоролик, в котором он снят на спортплощадке с футбольным мячом.



Элисашвили напомнив зрителям об успешной футбольной карьере своего соперника, который четырежды становился лучшим футболистом Грузии и выступал за «Динамо Тбилиси», «Динамо Киев», «Милан» и «Дженоа».



В 2012 году Каладзе завершил спортивную карьеру и присоединился к коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта». После победы на выборах в парламент в том же году он был назначен министром энергетики в правительстве, которое в течение года возглавлял сам Иванишвили. В этом году Каладзе покинул пост министра и вице-премьера, чтобы баллотироваться на пост мэра столицы.



«Кахи Каладзе действительно один из лучших спортсменов в истории грузинского футбола. А я всю жизнь занят проблемами Тбилиси … Если бы Кахи предложил мне соревноваться в футболе, я бы, конечно же, ответил отказом, и даже не допустил бы мысли о том, что я могу соревноваться с ним на стадионе. Но дело в том, что я и не собираюсь становиться футболистом, а Каладзе собирается стать мэром Тбилиси», — заявляет Элисашвили.



«Дорогой Кахи! У тебя очень масштабная кампания — твои билборды висят на всех корпусах, домах и на всех столбах. У меня нет таких денег – у меня нет ни друга-миллиардера, ни административного ресурса. Несмотря на это, у демократии есть важный принцип – кандидаты в мэры должны обязательно встретиться в теледебатах – положение там одинаковое, не имеет значения кто богаче, а кто беднее. Оба должны быть на дебатах и доказать правоту своей позиции. Так что я приглашаю тебя на дебаты в любой телекомпании. А потом, я даю слово, что ты можешь выбрать стадион и на любом из них я посоревнуюсь с тобой в футболе», — сказал Элисашвили.



"Новости-Грузия"











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