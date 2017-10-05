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Верховная рада призвала к бойкоту ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге
05.10.2017 16:02
Верховная рада Украины приняла решение обратиться к странам — членам Межпарламентского союза с призывом бойкотировать его 137-ю ассамблею, которая пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости».
За это решение проголосовали 249 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
«Одобрить обращение Верховной рады Украины к парламентариям стран-членов Межпарламентского союза относительно бойкота инициированной российскими парламентариями 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (Санкт-Петербург)», — говорится в постановлении.
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