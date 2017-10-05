|
СБУ взяла под контроль гастроли российских исполнителей в Украине
05.10.2017 16:41
Верховная Рада Украины приняла закон о гастрольных мероприятиях в Украине (об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине при участии граждан страны-агрессора), который предусматривает, что российские исполнители смогут гастролировать в Украине только после согласования со Службой безопасности Украины.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект №6682 проголосовали 232 народных депутата на пленарном заседании в четверг.
Закон предусматривает запрет проведения гастрольных мероприятий, если в нем участвует лицо, которое внесено в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
Закон так же оговаривает, что в случае, если участником гастролей является гражданин страны-агрессора, то организатор не позже чем за 30 дней до дня проведения гастролей подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора для участия в данном мероприятии.
Согласно закону, СБУ в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастролей ответ о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны агрессора для участия в гастролях.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна