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СБУ взяла под контроль гастроли российских исполнителей в Украине


05.10.2017   16:41
Верховная Рада Украины приняла закон о гастрольных мероприятиях в Украине (об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине при участии граждан страны-агрессора), который предусматривает, что российские исполнители смогут гастролировать в Украине только после согласования со Службой безопасности Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект №6682 проголосовали 232 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Закон предусматривает запрет проведения гастрольных мероприятий, если в нем участвует лицо, которое внесено в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Закон так же оговаривает, что в случае, если участником гастролей является гражданин страны-агрессора, то организатор не позже чем за 30 дней до дня проведения гастролей подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора для участия в данном мероприятии.

Согласно закону, СБУ в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастролей ответ о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны агрессора для участия в гастролях.






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