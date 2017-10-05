В Грузии меняются водительские права, выданные до 2006 года

05.10.2017 16:44 Водители, которые получили водительские права до 1 апреля 2006 года, смогут использовать их примерно в течение трех месяцев, поскольку 1 января 2018 года документ теряет юридическую силу.



По информации Агентства услуги Министерства внутренних дел, если Вы получили право вождения с 1 апреля 2006 года по 1 марта 2014 года, юридическая сила действия у него сохраняется до 1 сентября 2018 года, а затем вам придется обновить его.



В водительских правах, напечатанных с января 2014 года, пишется конкретный срок действия, по истечению которого необходимо обновить документ.



Для обновления водительского права вам не надо будет вновь сдавать экзамен, для этого необходимо только заплатить 15 лари, и представить документ о здоровье. Кроме того, Вы платите 15 лари для обновления водительского права машины, как с автоматическим, так и механическим двигателем.



В Агентстве услуги также поясняют, что не обязательно менять водительские права до истечения его срока действия, а если взять/или заменить новое удостоверение, существующая на сегодня стоимость останется без изменения.



















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