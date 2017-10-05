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Правительство Испании не собирается вести переговоры с Каталонией о независимости
05.10.2017 16:47
В правительстве Испании исключили возможность предоставления Каталонии независимости и проведения переговоров по этому вопросу. Об этом заявил министр экономики страны Луис де Гиндос, сообщает Bloomberg.
Он отметил, что прошедший в Каталонии референдум является незаконным, заявив, что Мадрид не собирается вести переговоры о независимости автономии даже через посредников, поскольку Испании "нечего обсуждать с сепаратистами".
"Правительство должно обеспечивать соблюдение закона. Нет оснований для проведения переговоров без полного уважения верховенства закона", - заявил он.
Де Гиндос также пригрозил Каталонии уходом из автономии финансовых учреждений, если нестабильность в регионе продолжит сохраняться.
Как ранее сообщалось, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон обвинил короля Испания в игнорировании результатов волеизъявления жителей автономии на референдуме.
Напомним, в воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев.
При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.
Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности автономии объявить о своей независимости в течение нескольких дней. Позже о непризнании итогов референдума заявили Еврокомиссия и король Испании.
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